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Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden Yararlanıyor

Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden Yararlanıyor

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TİANJİN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentinde yaz hasadı başladı.

Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden YararlanıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel hükümet tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında bitki koruma amaçlı insansız hava aracı (İHA) kullanan bir teknisyen, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentinde yaz hasadı başladı. Yerel çiftçilerin verimi artırmasına ve bereketli bir hasat elde etmesine yardımcı olmak için bölgede modern tarım teknolojisi ve makineleri kullanılıyor.

Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden YararlanıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel yönetim tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında çalışan biçerdöverler, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden YararlanıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel yönetim tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında çalışan makinelerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden YararlanıyorÇin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel yönetim tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında çalışan biçerdöverler, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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