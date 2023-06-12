Çinli Çiftçiler Yaz Hasadında Modern Tarım Teknolojilerinden Yararlanıyor

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel hükümet tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında bitki koruma amaçlı insansız hava aracı (İHA) kullanan bir teknisyen, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin kentinde yaz hasadı başladı. Yerel çiftçilerin verimi artırmasına ve bereketli bir hasat elde etmesine yardımcı olmak için bölgede modern tarım teknolojisi ve makineleri kullanılıyor.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel yönetim tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında çalışan biçerdöverler, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel yönetim tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında çalışan makinelerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Jinghai ilçesine bağlı Caigongzhuang kasabasında tarım makinelerini tanıtmak amacıyla yerel yönetim tarafından düzenlenen bir etkinlik sırasında çalışan biçerdöverler, 11 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)