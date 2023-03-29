Çinli Çiftçiler Nakliye Konteynerlerini Seralara Dönüştürdü

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Shouguang kentindeki çiftçiler nakliye konteynerlerini akıllı seralara dönüştürerek taze sebzelere erişim kolaylığı sağlıyor.

Shouguang kenti, Shandong eyaletinde önemli bir sebze üretim üssü konumunda bulunuyor.

Her sebze serası bir bitki odası ve bir kontrol odasına sahip ve tamamen akıllı kontrol sistemiyle donatılmıştır.

SES 1 (Çince): LİU SHOUCHENG, Shouguang Xiangtian Tarımsal Teknoloji Limited Şirketi'nin Müdürü:

"Bizim temel teknolojimiz akıllı kontrol sistemidir. Bu sistem seralardaki aydınlatma, hava sirkülasyonu, gübreleme ve sulamayı otomatik olarak kontrol edebiliyor."

2 TEU'luk konteynerde (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) 0,13 hektarlık bir tarım arazisine eşdeğer bir verimle yaklaşık 5.000 yapraklı sebze yetiştirilebiliyor.

Sera aynı zamanda su ve ekilebilir arazi sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayan insanların taze sebzelere ulaşmasına imkan sağlıyor.

SES 2 (Çince): LİU PENGPENG, Shouguang Xiangtian Tarımsal Teknoloji Limited Şirketi'nin Başkanı:

"Nüfusun azaldığı bölgelerde demiryolu ya da otoyol yapımında çalışan insanları gördükten sonra, onların taze sebzelere kolayca erişebilmelerine yardımcı olma fikri aklımıza geldi. Serayı geliştirmek beş yılımızı aldı."

Konteyner seralar şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Bulgaristan gibi ülkelere ihraç edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shouguang'dan bildiriyor. (XHTV)