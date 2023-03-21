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Çinli Çiftçiler İlkbahar Ekinoksu'nda Yoğun Mesai Yaptı

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Çinli Çiftçiler İlkbahar Ekinoksu'nda Yoğun Mesai Yaptı

NANJİAN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki bir çay bahçesinde, bahar çayı yapraklarını toplayan köylüler, 21 Mart 2023. İlkbahar ekinoksu anlamına gelen Chunfen, Çinli çiftçiler için önemli bir tarih.

NANJİAN, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Nanjian Yi Özerk İlçesi'ndeki bir çay bahçesinde, bahar çayı yapraklarını toplayan köylüler, 21 Mart 2023.

İlkbahar ekinoksu anlamına gelen Chunfen, Çinli çiftçiler için önemli bir tarih. Tarih, Çin ay takvimindeki mevsim değişikliklerini yansıtan 24 güneş döneminden sadece biri değil, aynı zamanda yılın en yoğun tarım dönemlerinden birinin de başlangıcına işaret ediyor.

Chunfen 21 Mart'a rastlıyor ve ülke genelindeki çiftlikler şimdiden arı kovanı gibi çalışıyor. (Fotoğraf: Shi Zhihong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Mart Güncel Haberler

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