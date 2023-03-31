Çinli Çiftçiler Bahar Tarımında Akıllı Teknolojiler Kullanıyor

ANONS (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri: "Çin'de şu anda bahar ekimi ve tüm yılın tarımsal üretimi için hazırlık zamanı. Ülke genelinde çiftçiler, özellikle modern teknolojilerin yardımıyla yıla iyi bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor.

ANONS (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Çin'de şu anda bahar ekimi ve tüm yılın tarımsal üretimi için hazırlık zamanı. Ülke genelinde çiftçiler, özellikle modern teknolojilerin yardımıyla yıla iyi bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor."

SES 1 (Çince): SHANG LİNQİNG, Tarım makinesi operatörü:

"Şimdi bu büyük makine kışlık buğdayda hastalık önleme ve böcek ilacı çalışmaları yürütüyor. Makine günde 1.300 mu (yaklaşık 87 hektar) arazi üzerinde çalışma yapabilme kapasitesine sahip. Bu makine son derece verimli. Eskiden aynı miktarda işi yapmak onlarca kişinin yaklaşık bir haftasını alırdı.

Kooperatifimiz artık BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'ne bağlı yeni model tarım makineleri ve ekipmanlarına da sahip. Bu tıpkı makinelerin 'beyni' ve 'gözleri' olması gibi bir şey. Hata payı sadece birkaç santimetre, bu nedenle sadece insan gücünden tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda işimizin kalitesini de arttırıyor."

SES 2 (Çince): XU XİAOPİNG, Huaiyuan ilçesindeki bir sebze kooperatifinin çalışanı:

"Sebze fidelerini sulamak için sulama ve gübrelemeyi entegre edebilen ve hassas gübreleme gerçekleştirebilen paralel bir püskürtme sistemi kullanıyoruz. Sulama nispeten eşit olduğu için fideler aşağı yukarı aynı zamanda filizlenecek."

SES 3 (Çince): CHEN HONGJUN, Anhui Yinuoyuan Gıda Limited Şirketi'nin üretim atölyesi başkanı:

"Bu bir renk ayıklayıcı. Kırmızı pirinç ve karışık pirinci ayırmak için kullanılıyor."

SES 4 (Çince): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Yani bu işi bizim için yapıyor ve bizi zahmetten kurtarıyor."

SES 5 (Çince): CHEN HONGJUN, Anhui Yinuoyuan Gıda Limited Şirketi'nin üretim atölyesi başkanı:

"Personelimizin işini kolaylaştırırken, işin kalitesini de artırıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)