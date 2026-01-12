Haberler

Albüm: Çinli Batarya Devi Catl, Riyad'da Yeni Enerjili Araçlar İçin Satış Sonrası Tesisi Açtı

Albüm: Çinli Batarya Devi Catl, Riyad'da Yeni Enerjili Araçlar İçin Satış Sonrası Tesisi Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli batarya devi CATL, Riyad'da Ortadoğu'nun ilk NING SERVICE Deneyim Merkezini açarak, yeni enerjili araçlar için en büyük satış sonrası tesisini hizmete soktu. Tesis, bölgenin temiz enerjiye geçişine destek olacak.

RİYAD, 12 Ocak (Xinhua) -- Çinli batarya devi Çağdaş Amperex Teknoloji Limited Şirketi (CATL), cumartesi günü Ortadoğu'nun ilk NING SERVICE Deneyim Merkezi'ni Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı. Şirket böylece yeni enerjili araçlar için Çin dışındaki en büyük satış sonrası tesisini hizmete sokmuş oldu.

CATL, tesisin Ortadoğu'daki satış sonrası hizmet anlayışını artıracağını ve bölgenin temiz enerjiye geçişini destekleyeceğini belirtti. Riyad tesisi, batarya onarımı, bakımı, çalıştırılması ve geri dönüşümü dahil satış sonrası ürünle ilgili tam yaşam döngüsü hizmetleri sunacak.

Suudi Arabistan Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Baş Danışmanı Anbasa Kandiel, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bakanlığın CATL ve diğer önde gelen yeni enerji şirketlerinin ülkelerinde faaliyet gösterip yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Süper Kupa'ya damga vuran Guendouzi'den Tedesco'ya 2 kelimelik cevap

Süper Kupa'da oynamak için sadece iki kelime etmiş
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim

Yarışmacının verdiği cevap onu da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında