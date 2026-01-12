Albüm: Çinli Batarya Devi Catl, Riyad'da Yeni Enerjili Araçlar İçin Satış Sonrası Tesisi Açtı

RİYAD, 12 Ocak (Xinhua) -- Çinli batarya devi Çağdaş Amperex Teknoloji Limited Şirketi (CATL), cumartesi günü Ortadoğu'nun ilk NING SERVICE Deneyim Merkezi'ni Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı. Şirket böylece yeni enerjili araçlar için Çin dışındaki en büyük satış sonrası tesisini hizmete sokmuş oldu.

CATL, tesisin Ortadoğu'daki satış sonrası hizmet anlayışını artıracağını ve bölgenin temiz enerjiye geçişini destekleyeceğini belirtti. Riyad tesisi, batarya onarımı, bakımı, çalıştırılması ve geri dönüşümü dahil satış sonrası ürünle ilgili tam yaşam döngüsü hizmetleri sunacak.

Suudi Arabistan Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Baş Danışmanı Anbasa Kandiel, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bakanlığın CATL ve diğer önde gelen yeni enerji şirketlerinin ülkelerinde faaliyet gösterip yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.