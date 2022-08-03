Çinli Byd'nin Yeni Enerjili Araç Satışları Ocak-Temmuz Döneminde Yüzde 292 Arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Byd'nin Yeni Enerjili Araç Satışları Ocak-Temmuz Döneminde Yüzde 292 Arttı

Çinli Byd'nin Yeni Enerjili Araç Satışları Ocak-Temmuz Döneminde Yüzde 292 Arttı

SHENZHEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD, piyasada yaşanan canlılıkla birlikte 2022'nin ilk yedi ayında NEV satışlarında artış kaydetti.

 - Güncelleme:

SHENZHEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD, piyasada yaşanan canlılıkla birlikte 2022'nin ilk yedi ayında NEV satışlarında artış kaydetti. Shenzhen merkezli şirket, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'na Çarşamba akşamı yaptığı bildirimde, tamamen elektrikle çalışan araçlar ve şarjlı hibrit elektrikli araçları kapsayan NEV'lerin Ocak-Temmuz dönemindeki satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 292 artarak 803.880 adede yükseldiğini belirtti. Şirket sadece Temmuz ayında 162.530 araç sattı. Bir önceki yılın Temmuz ayındaki satış 50.492 adetti. BYD, geleneksel benzinli araçların üretimini Mart ayında durdurmuştu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title