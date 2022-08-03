Çinli Byd'nin Yeni Enerjili Araç Satışları Ocak-Temmuz Döneminde Yüzde 292 Arttı SHENZHEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD, piyasada yaşanan canlılıkla birlikte 2022'nin ilk yedi ayında NEV satışlarında artış kaydetti. SHENZHEN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD, piyasada yaşanan canlılıkla birlikte 2022'nin ilk yedi ayında NEV satışlarında artış kaydetti. Shenzhen merkezli şirket, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'na Çarşamba akşamı yaptığı bildirimde, tamamen elektrikle çalışan araçlar ve şarjlı hibrit elektrikli araçları kapsayan NEV'lerin Ocak-Temmuz dönemindeki satışlarının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 292 artarak 803.880 adede yükseldiğini belirtti. Şirket sadece Temmuz ayında 162.530 araç sattı. Bir önceki yılın Temmuz ayındaki satış 50.492 adetti. BYD, geleneksel benzinli araçların üretimini Mart ayında durdurmuştu. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Güncel Haberler

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