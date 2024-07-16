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Çinli BYD, Kamboçya'da Otomobil Montaj Fabrikası Kuracak

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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin, Güneydoğu Asya ülkesinde bir otomobil montaj fabrikası kurma planını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. BYD, Kamboçya'da yurtiçi ve yurtdışı pazarlara satılmak üzere yıllık 20.000 adet araç monte etme kapasitesine sahip bir elektrikli araç montaj fabrikası kurmayı planlıyor.

PUNOM PEN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin, Güneydoğu Asya ülkesinde bir otomobil montaj fabrikası kurma planını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başbakanlığın resmi Telegram kanalından Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Manet söz konusu açıklamayı başkent Punom Pen'deki Barış Sarayı'nda BYD Asya Pasifik Otomobil Satış Bölümü Genel Müdürü Liu Xueliang ile görüşmesi sırasında yaptı.

Basın açıklamasında, "BYD, Kamboçya'da yurtiçi ve yurtdışı pazarlara satılmak üzere yıllık 20.000 adet araç monte etme kapasitesine sahip bir elektrikli araç montaj fabrikası kurmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada montaj fabrikasının ne zaman kurulacağı belirtilmedi.

Elektrikli araçlar, düşük yakıt maliyetleri ve çevre dostu özellikleriyle Kamboçya'da giderek popüler hale geliyor.

Kamboçya hükümeti geçtiğimiz hafta 2024-2030 Elektrikli Araç Geliştirme Ulusal Politikasını açıkladı. Söz konusu politika, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil sayısının 30.000'e, elektrikli scooter sayısının 720.000'e ve üç tekerlekli elektrikli araç sayısının 20.000'e çıkarılmasını hedefliyor.

Kamboçya'da an itibarıyla tescilli 1.614 adet elektrikli otomobil, 914 adet elektrikli scooter ve 440 adet üç tekerlekli elektrikli araç bulunduğunu kaydeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki en popüler elektrikli araç markalarının ise Çinli BYD, Japon Toyota ve ABD'li Tesla olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güneydoğu Asya Kamboçya Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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