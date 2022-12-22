Çinli Bir Çiftçi Kar Üzerine Dev Messi Portresi Çizdi Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan Wu Tongjun adlı bir çiftçi, karla kaplı bir zemine çevre dostu guaj boya ile Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin dev bir portresini çizdi. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan Wu Tongjun adlı bir çiftçi, karla kaplı bir zemine çevre dostu guaj boya ile Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin dev bir portresini çizdi. Wu, yaklaşık 1.500 metrekarelik bir alanı kaplayan tabloyu üç günde tamamladı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Lionel Messi Güncel Haberler

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