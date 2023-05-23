Çinli Bilimsel Keşif Ekibi Dünyanın En Yüksek Zirvesine Ulaştı

Çinli bir keşif ekibi, dünyanın en yüksek zirvesinde bilimsel araştırmalar yürütmek üzere Everest (Qomolangma) Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Çinli bir keşif ekibi, dünyanın en yüksek zirvesinde bilimsel araştırmalar yürütmek üzere Everest (Qomolangma) Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Salı günü sabah saat 03.00 sularında 8.300 metre yükseklikteki kamptan ayrılan keşif ekibi, 8 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından dünyada türünün en yükseği olan 8.830 metrelik meteoroloji istasyonuna ulaştı.

Çelik halatların takılması, bataryaların değiştirilmesi, rüzgar hızı ve yönü sensörlerinin kurulmasına yönelik işlemleri tamamlayan ekip, meteoroloji istasyonunun modernizasyonunu tamamlamış oldu.

Ekip daha sonra 8.848,86 metrelik zirveye tırmandı.

Keşif ekibi ayrıca, buz ve kar örnekleri de topladı. Bu örnekler başta yeni kirleticiler olmak üzere hava kirleticilerinin araştırılmasında kullanılacak.

2023 Everest Dağı keşif gezisi, Çin'in Qinghai-Tibet Platosu'na yönelik 2017'de başlattığı ikinci geniş kapsamlı bilimsel keşif yolculuğunun bir parçası olma özelliğini taşıyor. Nisan ayı sonu itibarıyla Çin'den toplam 170 bilim insanı Everest Dağı bölgesi etrafında su, ekoloji ve insan faaliyetleri üzerine araştırmalar yürütüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Everest Dağı Ana Kampı'ndan bildiriyor.(XHTV)