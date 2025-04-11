Çinli Bilimciler Ay'ın Uzak Tarafında Su İçeriğini Araştırdı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü Nano Sekonder İyon Kütle Spektrometresi Laboratuvarı'nda test edilecek Ay örneğini gösteren araştırmacı, 8 Nisan 2025.

Çin'in Chang'e-6 Ay görevinin Dünya'ya getirdiği kaya örnekleri üzerinde yapılan son araştırmalar, Ay'ın mantosunun uzak tarafının yakın tarafına göre daha az su içerdiğini ve Ay'ın Dünya'dan uzak olan "gizli yarımküresinin" çok daha kuru olma eğilimi taşıdığını ortaya koydu.

Nature dergisinde çarşamba günü yayımlanan yeni araştırmada Çinli bilim insanları, Ay'ın uzak tarafında yüzeyin altında bulunan kalın kayalık tabakanın her bir gramındaki su içeriğinin 2 mikrogramdan daha az olduğunu ve bunun şimdiye kadar bildirilen en düşük veri olduğunu gösterdi. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)