Çinli Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Genom Düzenleme Teknolojileri

Çinli bilim insanları, hem bitki hem de hayvan hücrelerinde DNA'yı daha hassas ve etkili şekilde değiştirmeyi mümkün kılan iki yeni genom düzenleme teknolojisi geliştirdi.

EurekAlert sitesinin haberine göre, Çin Bilimler Akademisi Genetik ve Gelişim Biyolojisi Enstitüsünden bilim insanları Cre-Lox adıyla bilinen gen düzenleme sisteminin sorunlarına çözüm getirdi.

Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde DNA'yı değiştirmeyi mümkün kılan iki yeni yeni genom düzenleme teknolojisi geliştiren bilim insanları, bu sistem sayesinde büyük DNA parçalarını hassas şekilde yerleştirebildiklerini, bozuk genleri tamamen değiştirebildiklerini ve kromozomları ters çevirebildiklerini ya da silebildiklerini aktardı.

Bilim insanları, bu yöntemle geliştirdikleri herbisite dirençli pirinç vasıtasıyla, sistemin genetik mühendislik ve tarımsal verimlilik açısından taşıdığı potansiyele dikkati çekti.

Çalışmanın sonuçları "Cell" dergisinde yayımlandı.