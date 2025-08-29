Çinli Bilim İnsanlarından 6G İletişim İçin Çığır Açan Teknoloji

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çinli bilim insanları, 6G kablosuz iletişim için ultra geniş bantlı fotonik-elektronik entegre teknolojisinde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Beijing Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre Beijing Üniversitesi ve Hong Kong Şehir Üniversitesi'nden ortak bir araştırma ekibi, fotonik-elektronik hibrit entegrasyonunu kullanarak yüksek hızlı, frekansı ayarlanabilir kablosuz iletim yapabilen bir ultra geniş bant sistemi geliştirmeyi başardı. Bu, gelecekteki 6G ağlarının güvenilirliğini ve verimliliğini artıracağı öngörülen, dünyada bir ilki teşkil ediyor.

Ekibin bulguları çarşamba günü Nature dergisinde çevrimiçi olarak yayınlandı.

