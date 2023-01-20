Çinli Bilim İnsanları Yüz İfadesini İzleyebilen Giyilebilir Sensör Tasarladı

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, insan bedeninin hareketlerini ve hatta anlaşılması zor yüz ifadelerini izleyebilen ultra ince, anti-mikrobik ve nefes-dostu giyilebilir bir sensör geliştirdi.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, insan bedeninin hareketlerini ve hatta anlaşılması zor yüz ifadelerini izleyebilen ultra ince, anti-mikrobik ve nefes-dostu giyilebilir bir sensör geliştirdi.

Tsinghua Üniversitesi ve Xi'an Politeknik Üniversitesi'nden araştırmacılar tasarımlarını geçtiğimiz günlerde Nano Research dergisinde yayınladılar.

Çalışmaya göre sensör, yenilenebilir ve yüksek miktarda mekanik enerjiyi yüksek etkinlikle hasat edebilen sandviç yapılı üç katmanlı bir nano-jeneratör.

Ortada yer alan nanofiber, mekanik enerjiyi elektriğe dönüştürmeye yarıyor ve her iki tarafında iki adet nanofiber mambran ile kaplı bulunuyor ve bir tarafında da elektrot tabaka olarak görev yapan 110 nanometre gümüş tabaka yer alıyor.

Çalışmaya göre sandviç şeklindeki yapı sadece 91 mikrometre kalınlığında ve yüksek hava geçirgenliğine ve önemli antibakteriyel etkiye sahip.

Çalışma, tasarımın insan hareketlerine yüksek hassasiyet gösterdiğini ve bunun da enerjisini kendi kendine üretebilen elektronik giyilebilir esnek malzemeler ve beden sağlığı izlemesinde büyük bir uygulama potansiyeline işaret ettiğini ortaya koyuyor.