Çinli Bilim İnsanları Uzay İmalatı İçin Çığır Açan Modülü Test Etti

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, yeni bir uzay imalat platformunda kullanılacak şişirilebilir ve yeniden ayarlanabilir bir modülün yer testlerini tamamlayarak, yörüngede büyük ölçekli endüstriyel üretimi mümkün kılacak büyük bir adım attı.

Ayrıntıları pazartesi günü Çin Bilimler Akademisi'nce açıklanan çığır açıcı modülün, sıkıca katlanmış şekilde uzaya gönderilmesi ve yörüngede şişirilerek büyük ve istikrarlı bir çalışma alanı oluşturması amaçlanıyor.

Test görüntülerinde modülün açılmış haldeyken, çapı 2 metrenin üzerinde olan silindirik bir yapı oluşturduğu görülüyor. Araştırmacılar, genişleyebilen yapısının modülü biyofarmasötik, 3 boyutlu baskı ve yeni malzemelerin üretimi gibi alanlarda gelecekte uzay bazlı imalat açısından ideal bir aday haline getirdiğini belirtiyor.

Saha testlerinde katı yapılar ile esnek habitat arasında güvenilir ve hava geçirmez bir bağlantının kurulması, yerçekimsiz ortamda hassas ve kontrollü bir konuşlandırma yapılması ve şişirilen modülün, yüksek hassasiyetli imalat görevleri için yeterince istikrarlı bir ortam sağlaması gibi hususlar ele alındı.

Genellikle fırlatma aracının büyüklüğü bakımından kısıtlanmak durumunda kalan yörünge platformlarının hem inşası yüksek maliyete yol açıyor, hem de uzayda genişletilmeleri zorluklara neden oluyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mekanik Enstitüsü'nden proje lideri Yang Yiqiang, "Bu teknoloji, düşünce aşamasındaki uzay imalatını mühendislik gerçeğine dönüştürecek. Gelecekte uzay kaynaklarından yararlanma daha erişilebilir hale gelecek" dedi.