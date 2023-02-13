Çinli Bilim İnsanları, Türkiye'nin Depremden Etkilenen Bölgelerine İlişkin Uzaktan Algılama Verilerini BM'ye Sundu

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Wuhan Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yardım çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine ilişkin uzaktan algılama verilerini Birleşmiş Milletler Uydu Merkezi'ne (UNOSAT) sundu.

UNOSAT, ilk depremin ardından etkilenen bölgelerde acil durum haritalama hizmetlerinin etkinleştirildiğini duyurmuştu.

Wuhan Üniversitesi Etüt, Haritalama ve Uzaktan Algılama Enformatik Mühendisliği Devlet Anahtar Laboratuvarı'ndan bir araştırma ekibi, uzaktan algılama verilerini kullanarak gece saatlerinde ilgili bölgelerdeki ışıkları haritalandırmak üzere programa katılmaya davet edildi.

Ekip lideri Li Xi, "Eskiden genelde bir alan merkez üssüne ne kadar yakın olursa kaybın o oranda yüksek olacağına inanılırdı. Aslında bu önerme, farklı bölgelerdeki farklı afet direnci kapasitelerini dikkate almıyordu" ifadelerini kullandı.

Işıklardaki değişiklikler, doğrudan farklı kentlerdeki hasarın boyutunu yansıtabilir ve afete direnç kapasitesini değerlendirmede kullanılabilir. Li, ayrıca bunun kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, hedefe yönelik kurtarma stratejilerinin oluşturulmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Her gün güncellenen uydu verilerini analiz ederek makro ve mikro gözlemleri birleştiren ekip, Çin'in yüksek çözünürlüklü uydularını kullanarak gece saatlerinde etkilenen alanlardaki ışıkların yüksek hassasiyetle izlemesini gerçekleştirdi.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen SDGSAT-1 yer bilimleri uydusu, araştırmacılara afet sonrası koşullarla karşılaştırma yapabilmeleri için afet öncesi verileri sağladı.

Araştırmalarda, Origin Uzay Teknolojisi Limited Şirketi tarafından geliştirilen Yangwang-1 ticari uzay teleskobu ve Wuhan Üniversitesi tarafından geliştirilen QMX-1 mikro-nano uydusu da kullanıldı.

Gece saatlerinde yüksek çözünürlüklü uydular aracılığıyla ışıkları hassas şekilde gözleyen ekip, daha uzun bir zaman çerçevesi ve daha geniş aralık için veri almak ve ışık eğilimlerini analiz etmek için ABD meteoroloji uydusu olan Suomi-NPP'nin verilerini de kullandı.

Ekip, analiz sonuçlarını UNOSAT, Dünya Gıda Programı ve diğer kuruluşlara bildirdi. Sonuçlar, yardım politikalarının oluşturulması ve afet sonrası yeniden inşa sürecinin izlenmesinde kullanılabilir.

Li, "Veriler, politika yapıcıların, farklı alanlardaki afet durumlarını analiz etmesine ve yardım kaynaklarını daha iyi tahsis etmesine yardımcı olabilir" diye konuştu.

Li, "Depremlerin olduğu günün ertesi günü sürece dahil olduk ve önümüzdeki aylarda ve hatta yıllarda bölgeyi izleyip gözlüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Şu anda Li'nin ekibi ve UNOSAT, Küresel Yer Gözlemler Grubu'nun "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Gece Işığı Uzaktan Algılama" pilot inisiyatifi kapsamında işbirliği yapıyor. İnisiyatif, gece ışığı verilerini kullanarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ilişkin çeşitli göstergelerin ilerleyişini ölçmeyi hedefliyor.