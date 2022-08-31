Çinli Bilim İnsanları Tibet Antiloplarının Korunmasına İha'larla Destek Oluyor

GUANGZHOU, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, Qinghai- Tibet Platosu hinterlandındaki Hoh Xil'de geceleri insansız hava araçları (İHA) kullanarak Tibet antiloplarını fark edilmeden görüntüledi. Çekimler, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kuzeybatı Plato Biyolojisi Enstitüsü'nden araştırmacılar ve Shenzhen merkezli İHA yapımcısı DJI'den mühendisler tarafından ortaklaşa yapıldı. Araştırmacılar, göç alışkanlıklarını daha fazla analiz etmek için Tibet antiloplarının gece davranışlarını, İHA'nın süper zoom ve geniş açılı lensi, kızılötesi termal görüntüleme ve lazer mesafe ölçümü ve konumlandırma işlevleri sayesinde yüksek irtifalardan filme aldı.

Enstitüde araştırma görevlisi olan Lian Xinming, ekibin Tibet antiloplarını geceleri uzun süre izlemek ve filme almak için ilk kez İHA kullandığını söyledi. Lian, bu uygulamanın Tibet antilobunun gece habitat tercihinin analizi için büyük değer taşıdığını ve ayrıca vahşi hayvanlar üzerinde gelecekteki gece araştırmaları için yeni bir araç sağladığını belirtti. DJI mühendisi Li Hongbo, İHA'ların arazi ve görüş alanı sınırlaması olmadan vahşi hayvanları izleyebildiğini ve filme alabildiğini söyledi. Li, 500 metreye kadar yükselebilen İHA'nın, temas kurmadan filme aldığı hayvanlar üzerindeki rahatsızlığı azalttığını da sözlerine ekledi. İHA'larla izleme ve filme alma, son yıllarda Çin'in vahşi hayvanları korumasında rol oynadı ve Yunnan'daki fillerin ve Qinling Dağları'ndaki yabani antilopların göçüne yönelik araştırmalarında kullanıldı.