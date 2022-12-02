Çinli Bilim İnsanları, Sığırlara Giydirilen Enerji Toplayıcılarla Akıllı Çiftlik Kurmayı Önerdi

CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, giyilebilir sensörler ile tamamen sığırların hareketlerinden güç alan sıfır enerjili akıllı bir çiftlik kurma önerisi getirdi.

CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, giyilebilir sensörler ile tamamen sığırların hareketlerinden güç alan sıfır enerjili akıllı bir çiftlik kurma önerisi getirdi.

Cuma günü iScience dergisinde yayınlanan çalışmada, inekler üzerinde en küçük hareketlerinin bile yarattığı kinetik enerjiyi yakalayan ve ardından onu çiftliğe güç sağlamak için kullanan akıllı cihazlar tasvir edildi.

Güneybatı Jiaotong Üniversitesi'nden araştırmacılar, hayvan kinetik enerjisini geri kazanmak ve bir doğrultucu aracılığıyla süper kapasitörlerde veya lityum pillerde depolamak için ineklerin ayak bilekleri ve boyunlarının etrafına küçük duyusal cihazlar monte etti.

Makalenin ortak yazarı ve üniversiteden bir profesör olan Zhang Zutao, "İneklerin yaptığı küçük hareketleri güçlendirmek için mıknatıslar ve bir sarkaç kullanan bir hareket geliştirme mekanizması tasarladık" dedi.

Çalışmaya göre, enerji toplayıcı, inekler üzerindeki giyilebilir izleme sensörleri için istikrarlı bir enerji kaynağı sağlayabiliyor ve bu sensörler, sığırlar hareket etmediğinde veya sınırlı hareket ettiğinde de çalıştırılabiliyor.

Makalenin ortak yazarı Pan Yajia da, "Bir çiftlikte, sığırların çevre ve sağlık bilgilerinin izlenmesi, hastalıkların önlenmesine ve mera yetiştirme ve yönetiminin verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir" dedi.

Pan, "Bu bilgiler oksijen konsantrasyonu, hava sıcaklığı ve nemi, egzersiz miktarı, üreme döngüleri, hastalık ve süt üretimini içerebilir" diye ekledi.

Zhang ve Pan ayrıca cihazları insanlar üzerinde test ettiler ve hafif bir hareketin bile cihazın ateş ölçümü için yeterli olduğunu buldular.

Araştırmacılar, bu çalışmanın gelecekte spor izleme, sağlık hizmetleri, akıllı evler ve insan kablosuz sensör ağlarının inşasında uygulanabileceğini düşünüyor.