Çinli Bilim İnsanları Plastik Atıklar İçin Yeni Bir Geri Dönüşüm Yöntemi Geliştirdi

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Nature Nanotechnology dergisinde kısa süre önce yayımlanan bir makaleye göre Çinli bir araştırma ekibi, hem maliyetleri azaltan hem de bir dizi faydalı petrol bazlı malzeme üretebilen yeni bir polietilen plastik atık dönüştürme yöntemi geliştirdi.

Kanada'nın Toronto kentindeki Ripley Akvaryumu'nun önünde "Plastik Musluğunu Kapat" adlı sanat enstalasyonunun fotoğraflarını çeken bir adam, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Nature Nanotechnology dergisinde kısa süre önce yayımlanan bir makaleye göre Çinli bir araştırma ekibi, hem maliyetleri azaltan hem de bir dizi faydalı petrol bazlı malzeme üretebilen yeni bir polietilen plastik atık dönüştürme yöntemi geliştirdi.

Beş ana plastik tipinden biri olan polietilen plastik, son derece dayanıklı ve biyolojik olarak kolayca çözülmeyen bir yapıya sahip. Ancak Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, mevcut teknolojiden faydalanırken kullanışlı yan ürünler üretebilen yeni bir geri dönüşüm yöntemi keşfetti.

Hem kimyasal yapıları hem de nitelikleri açısından polietilen ve petrol arasındaki benzerlikleri göz önünde bulunduran ekip, yeni yöntemi oluşturmak için petrol endüstrisindeki teknolojiyi ödünç aldı.

Ekip, plastik atığın kimyasal yapısını parçalayıp yeniden düzenleyerek yüksek değerli halka şeklinde hidrokarbonlar oluşturan bir "hidrojen solunumu" stratejisi geliştirdi. Bunlar daha sonra ilaç, boya, reçine ve liflerin sentezi için hammadde olarak kullanılabilecek.

Çin Bilimler Akademisi'nde öğretim görevlisi olan Han Buxing, araştırma kapsamında petrol bazlı kimyasal ürünler elde etmek için polietilen plastik atıklar gibi çevreyi kirleten maddeler kullanılarak, plastik atıkların "yapay karbon döngüsü" için yeni bir yöntem ortaya konulduğunu belirtti.