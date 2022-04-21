Çinli Bilim İnsanları, Omicron'un Antikor Tedavisinden Nasıl Kaçtığını Haritaladı

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Kovid-19 pandemisine sebep olan virüsün Omicron varyantının spike protein yapısının yüksek çözünürlüklü haritasını çıkardı. Cell Reports adlı dergide yakın zamanda yayımlanan çalışmada, mikroskopla incelenen yapıda, Omicron'un önceki antikor tedavilerinden nasıl kaçtığı ortaya çıkarıldı. ShanghaiTech Üniversitesi, Nanjing Üniversitesi ve Chongqing Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, Omicron'un spike proteinindeki yüksek sayıdaki mutasyonun, şu an kullanımda olan aşılar ve antikor ilaçlarındaki güçlü bağışıklıktan kaçmasında sorumlu olarak kabul edildiğini kaydetti.

Araştırmaya göre, Omicron mutasyonları tarafından antikor bağlanması ve nötralizasyonun nerede zayıfladığına dair doğrudan kanıt sağlaması için araştırmacılar, 510A5 adlı hastadan türetilmiş bir antikor parçasına bağlı Omicron, Delta ve yabani suş spike protein yapılarını karşılaştırdı. Araştırmacılar, bulguların mutasyonların antikor kaçırmaya nasıl yol açtığını gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, daha önce Omicron'u nötralize edebildikleri kaydedilen diğer antikorların yapısını analiz eden ekip, yapıların Omicron varyantlarına karşı daha duyarsız olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar bu sebeple kokteyl antikorların Kovid-19 ile mücadelede klinik olarak daha etkili olabileceğini öne sürdü.

Xinhua / Güncel