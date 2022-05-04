Çinli Bilim İnsanları, Malaya Pangolinlerinin Esaret Altında Yetiştirilmesinde Atılım Yaptı

NANNİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Yeni doğmuş bir Malaya pangolini, Guangxi Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nün Pangolin Kurtarma ve Yetiştirme Üssü'nde annesinin kollarına sarılarak gözlerini açmaya çalışıyor. Bu yavru, esaret altında yetişen üçüncü nesil ve bu üste doğan altıncı pangolin. Çinli bilim insanları, ciddi şekilde nesli tükenmekte olan Malaya pangolinlerinin üçüncü nesle kadar esaret altında yetiştirilmesinin zorluklarını ele aldı. Çalışmanın sonuçları Ekim ayında Communications Biology dergisinde yayınlandı. Guangxi Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nde yardımcı araştırmacı olan Yan Dingyu ve ekibi, 2016'dan beri 33 vahşi Malaya pangolini ve 49 esaret altında doğan yavru yetiştirdi ve gözlemledi. Bilim insanları, bu türün üremeye dair biyolojik özelliklerini kaydetti.

Pangolinler, orman ekosistemlerinin yapısını, işlevini ve sağlığını etkileyen önemli bir tür. Aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle, vahşi pangolin sayısı bir zamanlar keskin bir şekilde düşmüştü. Esaret altında yetiştirme, türün neslinin tükenmesini önlemek için umut verici bir araç haline geldi. Bununla birlikte, esaret altında yetiştirme, pangolinlerin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli yiyecek ve uygun bir ortam sağlayamıyor. Ayrıca pangolinlerin cinsel olgunluğu, kızışması, cinsel döngüsü ve gebeliği hakkında da yeterli bilgi bulunmuyor. 2016'da Yan'ın ekibinde 33 vahşi pangolin vardı ve bu pangolinler o zamandan beri üç nesli kapsayan 49 esaret altında doğan yavru verdi. Bu ilerlemeler, insanların pangolinleri anlaması için daha kapsamlı bilgiler sağladı ve nesli tükenmekte olan Malaya pangolinlerinin korunması ve diğer pangolin türlerinin yönetimi için bilimsel rehberlik sağladı.

Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesi'nde bir pangolin uzmanı olan Darren Pietersen, kendisinin bildiği kadarıyla bu çalışmanın sistematik bir şekilde yürütülen, türünün ilk örneği olduğunu ve üçüncü neslin başarılı bir şekilde yetiştirildiğini bildirdiğini belirtti. Yan, mevcut esaret altında yetişen pangolinlerin popülasyonunu korumak ve pangolinleri yeniden doğaya salmak için IUCN Yeniden Doğaya Salma Kılavuzu'na uygun biçimde daha fazla araştırma yapılacağını söyledi. Pangolinlerin yeniden doğaya salınması için, kapsamlı hastalık taramasına ve genetik çeşitlilik analizine tabi tutulmaları gerekiyor, bu da daha fazla yaban hayatı yetiştirme ve kurtarma uzmanına ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.

Guangxi Ormancılık Araştırma Enstitüsü, daha fazla araştırma yapılmasına destek sağlamak için doğal ortamı taklit eden bir koruma alanı, vahşi eğitim alanı, fizyolojik laboratuvar ve diğer tesisleri içerecek yeni bir pangolin merkezi inşa etmeye başladı. Çin, pangolinlerin korumasını en üst düzeye çıkardı ve türün daha iyi korunması için yasadışı avlanma ve ticaret gibi zararlı eylemlere yönelik baskıları yoğunlaştırdı.,

Xinhua / Güncel