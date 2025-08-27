Çinli Bilim İnsanları, Genetiği Değiştirilmiş Domuz Akciğerini İlk Kez İnsana Nakletti

LONDRA, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, genetiği değiştirilmiş bir domuzun akciğerini tarihte ilk kez insan vücuduna başarıyla nakletti.

Nature dergisinde salı günü yayımlanan makalede, "Akciğerler nakli zor organlar olsa da bu ameliyat klinik denemelere doğru atılmış bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

Makaleye göre beyin ölümü gerçekleşmiş olan 39 yaşındaki Çinli erkek alıcıya, insan dokusuna uyumluluğu artırmak için altı ayrı genetik değiştirme işlemine tabi tutulan domuz akciğeri nakledildi. Nakledilen organ, hiperakut ret veya enfeksiyon belirtisi göstermeksizin dokuz gün boyunca alıcının vücudunda canlı kaldı ve işlevlerini sürdürdü.

Makalenin baş yazarı He Jianxing, Xinhua'ya yaptığı açıklamada organ nakli için küresel talebin arttığını kaydederek, hayvandan insana doku ve organ naklinin, organ bağışındaki yetersizlik karşısında umut verici bir çözüm olarak öne çıktığını söyledi. He, bu nakille elde ettikleri başarının, hayvandan insana akciğer nakli alanında kritik önemde bir adım olduğunu belirtti.

İspanya Ulusal Organ Nakli Kurumu (ONT) Direktörü Beatriz Dominguez-Gil, "Bu çalışma, translasyonel tıpta bir dönüm noktası niteliğinde" dedi.

Çin ve ABD'de şu ana kadar en az 6 kişiye kalp, böbrek, karaciğer ve timus gibi genetik olarak düzenlenmiş domuz organları nakledildi.

Hassas fizyolojik dengeleri nedeniyle akciğer naklinin özellikle zor olduğunu vurgulayan Dominguez-Gil, bu çığır açan gelişmenin önemine işaret etti. Dominguez-Gil, yoğun kan akışına sahip olmaları ve sürekli dış ortamdan alınan havaya maruz kalmaları nedeniyle akciğerlerin risklere karşı özellikle savunmasız olduğunu ifade etti.

ABD'nin Baltimore kentindeki Maryland Tıp Fakültesi'nde cerrah ve araştırmacı olan Muhammed Muhiddin 2022 yılında canlı bir insana ilk domuz kalbi naklini gerçekleştiren ekibe liderlik etti. Makalede Muhiddin'in, "Akciğerler, nakli en zor organlardır. Bu nakli gerçekleştirenleri tebrik ediyorum. Bu, hayvandan insana akciğer naklindeki ilk adımdır" şeklindeki ifadelerine yer verildi.