Çinli Bilim İnsanları Dünyanın İlk Tam Süreçli Tarım Robotunu Geliştirdi
Çin Bilimler Akademisi, biyoteknoloji ve yapay zeka ile tarımsal akıllı yetiştirme alanında devrim yaratacak GEAIR isimli robotu tanıttı. Bu robot, deneyim odaklı tarımdan hassas tarıma geçişi kolaylaştıracak.
BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, tarımsal akıllı yetiştirme sektöründe biyoteknoloji ve yapay zeka teknolojilerinin derin entegrasyonunu vurgulayan, dünyanın ilk tam süreçli yetiştirme yapabilen robotunu geliştirdi.
Çin Bilimler Akademisi Genetik ve Gelişim Biyolojisi Enstitüsü'nün pazartesi günü Cell Discovery dergisinde yayımladığı araştırmaya göre, yeni yapay zeka tabanlı robot modeli GEAIR'ın tarımsal üretimde deneyim odaklı tarımdan hassas tarıma geçişi kolaylaştırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel