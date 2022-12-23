Çinli Bilim İnsanları Dişi Doğurganlığını Korumak İçin Yeni Yöntem Geliştirdi

HEFEİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, fare foliküllerini son derece düşük bir sıcaklıkla korumanın yeni bir yöntemini buldu.

HEFEİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, fare foliküllerini son derece düşük bir sıcaklıkla korumanın yeni bir yöntemini buldu. Bu yöntem, geleneksel yöntemlere göre foliküllerin geri dönüşüm sonrasında yaşayabilirliklerini yüzde 30'un üzerinde artırıyor.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre sonuçlar, kadınlarda doğurganlığın korunmasına yönelik umut verici bir yaklaşıma ışık tutuyor.

Acilen kanser tedavisi görmesi gereken ergenlik öncesi kızlar ve kadınlarda doğurganlığın korunmasını tek seçeneği, foliküllerin dondurularak saklanması olarak öne çıkıyor. Ancak foliküllerin dondurularak saklanmasına yönelik mevcut yöntemde kullanılan koruyucu maddeler, yüksek derişim ve yüksek toksisite yüzünden çoğu zaman istenen sonucu vermiyor.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTC) araştırmacılar Anhui Tıp Üniversitesi'nin Birinci Bağlı Hastanesi'nden mevkidaşlarıyla çalışarak yeni bir dondurarak saklama teknolojisi olan "nano ısıtma" yoluyla fare foliküllerini hidrojel içinde vitrifikasyonlu dondurarak saklama yöntemini geliştirdi.

Makalede yer alan bilgilere göre araştırmacılar, bu yöntemle son derece toksik olan koruyucu madde kullanımı ihtiyacını azaltmayı başardı ve koruyucu madde derişimini geleneksel yöntemin dörtte birine kadar düşürdü; böylelikle fare foliküllerinin yaşayabilirlik oranı yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi.

USTC'de araştırma lideri olan Zhao Gang, daha sonra yürütülen araştırmadaysa bu foliküllerden elde edilen oositlerin laboratuvar ortamında döllendiğini ve embriyo transferi sonrasında sağlıklı fare yavruları haline geldiğini söyledi.

Zhao, bu teknolojiye ilişkin patentin alındığını ve teknolojinin önümüzdeki yıl Anhui eyaletindeki ilgili hastanelerde klinik olarak uygulamaya konulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.