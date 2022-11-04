Çinli Bilim İnsanları Depresyon Tedavisi Araştırmalarında Çığır Açtı

Çin'in Nanjing Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yeni bir antidepresan hedefi keşfetti ve hızlı başlangıçlı antidepresanlar geliştirmeye zemin hazırlayan bir öncü bileşik geliştirdi.

Çin'in Nanjing Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yeni bir antidepresan hedefi keşfetti ve hızlı başlangıçlı antidepresanlar geliştirmeye zemin hazırlayan bir öncü bileşik geliştirdi.

Bulgular kısa süre önce Science dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Zhou Qigang'a göre, serotonin taşıyıcısı (SERT) halen antidepresanlar için birinci hedef.

Bununla birlikte, SERT inhibitörlerinin ciddi sınırlılıkları bulunuyor: Etkilerini göstermeleri en az 3 ila 4 hafta sürüyor ve geniş ölçüde yan etkileri bulunuyor.

SES (Çince): ZHOU QİGANG, Nanjing Tıp Üniversitesi'nde Profesör:

"Üçüncü nesil antidepresan ilacının gecikmeli etki mekanizmasını inceledik. Buna dayanarak, bu zafiyetin üstesinden gelebilecek yeni bir hedef ve bu yeni hedef için bir öncü bileşik keşfettik. Böyle bir antidepresanın kısa sürede ve istenmeyen yan etkiler olmadan etkisini gösterebileceğini kanıtladık. Dolayısıyla bu hedefin hem teorik hem de pratik değerleri var. Bu hedef ve yeni nesil antidepresan ilaçlar geliştirmek için öncü bileşik üzerindeki araştırmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)