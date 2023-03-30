Çinli Bilim İnsanları Buz Kristalinin Gizemini Çözdü

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Kar taneleri genellikle altıgen şeklindedir ancak belirli koşullar altında elmas görünümünü yakalayabilirler.

Nature dergisinde Çarşamba günü yayımlanan yeni bir araştırmada Çinli bilim insanları, suyun elmas benzeri yüzey merkezli kübik bir kristal yapıya dönüşerek nasıl donduğu hakkındaki gizemi mercek altına alarak, buz kristalitlerinin oluşumunu moleküler çözünürlükte gerçek zamanlı tanımladı.

Buz kristallerinin, Güneş veya Ay çevresinde Scheiner halesi adı verilen halenin oluşumuna neden olduğu görüşü yaygın. Ancak kübik buzun var olup olmadığı, saf evredeyken tespit etmenin deneylerle zor olması nedeniyle uzun zamandır tartışma konusuydu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü'nden bilim insanlarının öncülüğünde kurulan araştırma ekibi, buz kristallerinin buharda oluşumunu eksi 170 santigrat derecede takip etti.

Ekip, ortaya çıkan buzun büyük kısmının buz kristalinin saf hali olduğu sonucuna ulaştı. Bu bulgu, buz kristalinin çekirdeklenmesinin düşük sıcaklıktaki alt katmanlarda öncelikli olduğunu gösteriyor. Altıgen kafes yapısına sahip buzun oranı bu koşullarda zamanla artıyor.

Bilim insanları, araştırmadaki doğrudan ve gerçek mekan görüntülemesinin, buz kristaline ilişkin tartışmalara ışık tuttuğunu ve materyal bilimi, jeoloji ve iklim biliminde geniş uygulamaları olabilecek farklı koşullar altında buz oluşumu davranışına dönük bilinenleri derinleştirdiğini belirtti.