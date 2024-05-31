Çinli Bilim İnsanları, Beyinden İlham Alan İlk Tamamlayıcı Görme Çipini Yarattı

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, beyinden ilham alan dünyanın ilk tamamlayıcı görme çipinin yaratılmasına öncülük ederek makinelere insan benzeri görsel algılama kabiliyeti kazandırdı.

Yapay zeka destekli görsel algı, özellikle otonom sürüş gibi insansız sistemler alanında dönüştürücü teknoloji devrimine zemin hazırlıyor.

Bununla birlikte, dinamik, farklı ve doğası gereği öngörülemeyen ortamlarda verimli, doğru ve esnek görsel algı elde etmek zorlu bir görev olmaya devam ediyor.

Tsinghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanlardaki görsel sistemin ilkelerinden ilham alarak görsel bilgiyi temel, ilkel tabanlı görsel anlatımlara ayıran görme algılama teknolojisi geliştirdi.

Nature dergisinde kapak konusu olarak Perşembe günü yayımlanan araştırmaya göre, bu ögeleri entegre eden teknoloji, insanlardaki görsel sistemin özelliklerini taklit ederek sırasıyla kavrama ve eylem odaklı olmak üzere iki tamamlayıcı görsel algı yolu oluşturdu.

Ekip, bu temelden yola çıkarak 10 bit hassasiyetle saniyede 10.000 kare hızında yüksek hızlı görsel bilgi toplama kapasitesine sahip "Tianmouc" görüş çipini tasarladı.

Araştırmaya göre, bu çığır açan yenilik aynı zamanda bant genişliğinde yüzde 90 azalma sağlıyor ve düşük güç tüketimiyle çalışıyor.

Çipi kullanarak yüksek performanslı yazılım ve algoritmalar tasarlayan araştırmacılar, sistemi çeşitli açık ortamlarda çalışan araca monteli bir platformda test etti.

Sistem, düşük gecikme süresi ile yüksek performanslı gerçek zamanlı algılama yeteneklerini sergileyerek akıllı otonom sistemlerde kullanılma potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi.

Makalenin yazarlarından Zhao Rong, Tianmouc çipinin otonom sürüş ve somutlaştırılmış zeka gibi çok önemli uygulamalar için yeni bir yol açtığını ifade etti.