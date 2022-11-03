Çinli Bilim İnsanları Ay Kayalarının Yeni Ayrıntılı Haritasını Çıkardı

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Ay yüzeyindeki materyallerin bileşimi ve dağılımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan yüksek çözünürlüklü bir Ay kayaları haritası çıkardılar.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Müzesi'nde sergilenen Çin'in Chang'e-5 keşif aracı tarafından Dünya'ya getirilen 001 numaralı Ay örneği, 27 Şubat 2021. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, Ay yüzeyindeki materyallerin bileşimi ve dağılımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan yüksek çözünürlüklü bir Ay kayaları haritası çıkardılar.

1: 2.500.000 ölçekte yayınlanan tüm Ay'ın haritası, Shandong Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve diğer kurumlardan araştırmacıların 10 yıldır sürdürdüğü bir çalışmanın sonucu. Harita 17 Ay kayası türünün litolojik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Science Bulletin dergisinde bu hafta başında yayınlanan çalışma bulgularına göre, Çin'in yakın zamanda yerine getirdiği yörüngeye girme, iniş ve örnekler alıp Dünya'ya getirmeyi kapsayan Ay misyonları, "bu litolojik haritalama çabaları için başlıca kaynaklar sağlayan" çeşitli veri kümeleri topladı.

Yeni Ay haritası, daha fazla bilimsel araştırma, keşif planlaması, örnek alınması ve geri dönüş alanlarının seçilmesinde kullanılabilir. Araştırmacılar haritanın gelecekte diğer Dünya benzeri gezegenlerin haritasının çıkarılmasında bir referans sağlayabileceğini de kaydetti.

Haritanın basılı ve dijital versiyonları, Çin'in Jeolojik Yayınevi tarafından Çince ve İngilizce olarak yayınlanacak.