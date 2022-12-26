Çinli Bilim İnsanları, Ahtapot Gibi Renk Değiştiren Makine Tasarladı

SHANGHAİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli robotik uzmanı, hücre pigmentleri kimyasal stres altında renk değiştiren ahtapotları taklit edebilen çok küçük bir makine tasarladı.

SHANGHAİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli robotik uzmanı, hücre pigmentleri kimyasal stres altında renk değiştiren ahtapotları taklit edebilen çok küçük bir makine tasarladı.

Kimyasal belirtilere yanıt olarak ortaya çıkan ışınım, yırtıcılardan kaçmak için renk değiştiren kafadanbacaklılarda olduğu gibi doğada birçok yerde görülüyor.

Yakın zamanda Science Robotics dergisinde yayımlanan bir araştırmada Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden bilim insanları, kimyasallara yanıt veren bu ışınım türünü, bir DNA nano makinesine dahil etmeye çalıştı.

Bilim insanlarının yarattığı DNA nano makinesi, hücre içindeki asitlik değişimine yanıt olarak ışınım üretebiliyor.

Laboratuvar ortamında yürütülen testlerde nano ölçeklerdeki cihaz, hücre zarından malzemelerin emilmesini ve dışa atılmasını tespit edip ölçebiliyor.

Makalede cihazın, pH değişimlerine yanıt olarak kendi başına şekil değiştirebildiği ve sonrasında uyarlanabilir ışınım renkleri sergileyebildiği belirtildi.

Araştırmaya göre yeni tasarım, canlı sistemlerinin ve bunların etkileşimlerinin incelenmesinde robotların nasıl kullanılabileceği konusunda ipuçları sunuyor.