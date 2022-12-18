Çinli Bilim İnsanları 1.300'den Fazla Kelebek Türünü Kataloğa Ekledi

Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nün bir böcek araştırma ekibi Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan ve eyaletin biyolojik çeşitliliğini gösteren 1.300'den fazla türü içeren bir kelebek kataloğunu oluşturdu.

Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nün bir böcek araştırma ekibi Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan ve eyaletin biyolojik çeşitliliğini gösteren 1.300'den fazla türü içeren bir kelebek kataloğunu oluşturdu.

SES 1 (Çince): YU TİANTİAN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nde yardımcı araştırmacı:

"Başlangıçta yaklaşık 1.000 türümüz vardı. Ancak yıllar süren toplama, inceleme ve tanımlamadan sonra (Yunnan'da) 1.300 tür bulduk, bu gerçekten büyük bir rakam. Beklentimizin üzerinde."

SES 2 (Çince): Lİ XUEYAN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü Öğretim Üyesi:

"Kelebek, biyoçeşitliliğin uluslararası kabul görmüş bir göstergesidir. Türlerin kökenlerinin ne olduğu, nasıl evrimleştikleri, ne olacakları, yani evrimlerinin tarihi ve çevre için ne anlama geldikleri konusunda araştırmalarımızı derinleştirmek için kaynaklarımızı kullanacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor. (XHTV)