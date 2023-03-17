Çinli Bilim İnsanı, Ay'da Kurulacak Araştırma İstasyonuna Yönelik Hedefleri Açıkladı

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan fotoğrafta, Chang'e-5 keşif aracından açılan Çin'in ulusal bayrağı görülüyor, 4 Aralık 2020. (Fotoğraf: CNSA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Bilim insanları, gelecekte Ay'da kurulacak uluslararası araştırma istasyonuna yönelik çeşitli hedefler önerdi. Çin Bilim Günlüğü gazetesinde Cuma günü çıkan habere göre, bu hedefler arasında Ay'dan Dünya'nın gözlemlenmesi ve Ay kaynaklarının kullanımı yer alıyor.

Çin Bilimler Akademisi Ay ve Derin Uzay Keşifleri Bölümü Başkanı Zou Yongliao, bu hedefleri kısa süre önce düzenlenen bir ulusal uzay konferansında açıkladı.

Çin, 2028 yılına kadar yapılması planlanan iki keşif görevini baz alarak bir Ay araştırma istasyonu için temel bir model oluşturmayı ve daha sonra bunu genişleterek uluslararası araştırma istasyonuna dönüştürmeyi planlıyor.

Zou, araştırma istasyonunun ayrıntılı planını geliştirmeye devam eden bilim insanlarının, bilim ve uygulamaya yönelik spesifik hedefler belirleyerek ilerleme kaydettiğini söyledi.

Söz konusu hedefler, temel olarak Ay'ın evriminin incelenmesi, yıldız oluşumu ve aktivitelerinin araştırılması ile Güneş ve Dünya'nın Ay'dan gözlemlenmesini içeriyor.

Zou, Ay yüzeyinde bitki yetiştirme gibi bilimsel deneylerin gerçekleştirilmesi ve Ay mineralleri ve güneş enerjisi gibi Ay kaynaklarından yararlanılması hedeflerinden de bahsetti.

Ay'ın derin uzay keşiflerinin "ana sahası" olmayı sürdürdüğünü kaydeden bilim insanı, uluslararası bir Ay araştırma istasyonunun kurulmasının tarihsel bir gereklilik olduğunu sözlerine ekledi.