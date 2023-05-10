Çinli Batarya Üreticisi Eve, Avrupa'daki İlk Fabrikasını Macaristan'da Kuracak

BUDAPEŞTE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çinli EVE Energy Limited Şirketi'nin elektrikli araç aküleri üretmek üzere Macaristan'ın doğusundaki Debrecen kentinde bir fabrika inşa etmeyi planladığını duyurdu.

BUDAPEŞTE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çinli EVE Energy Limited Şirketi'nin elektrikli araç aküleri üretmek üzere Macaristan'ın doğusundaki Debrecen kentinde bir fabrika inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Szijjarto'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, dünyanın dokuzuncu en büyük batarya üreticisi olan Çinli şirket, projeye yaklaşık 400 milyar Macar forinti (1.18 milyar ABD Doları) değerinde yatırım yapacak ve 1.000'den fazla yeni istihdam yaratacak.

Macar hükümeti de projeyi 14 milyar forint ile destekleyecek. EVE Energy şirketi, Alman otomobil üreticisi BMW'nin Macaristan'daki fabrikasının yeni nesil silindirik akü talebini karşılamayı hedefliyor.

Szijjarto'ya göre, Macaristan hükümeti çevrenin korunmasında ülkeyi küresel lider haline getirmeyi amaçlıyor. Bakan, fabrikanın su ihtiyacının yüzde 95'inin atık su ve yüzey sularından tedarik edileceğini ve şirketin bölgedeki teknolojik atık suların bir kısmını geri dönüştüreceğini kaydetti.

Bakan, elektrikli karayolu ulaşımına geçişin, söz konusu hedefe ulaşma ve Avrupa Birliği'nin yeşil geçiş süreci için belirlediği şartları yerine getirme yolunda kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Szijjarto, "Elektrikli araçlar olmadan Avrupa Yeşil Mutabakatı başarılı olamaz. Elektrikli aküler olmadan da elektrikli araçlar olmaz" dedi.

Debrecen'de ayrıca Çinli Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi tarafından 7,34 milyar euro (8 milyar ABD doları) yatırımla dev bir akü fabrikası kurulacak.