Çinli Batarya Üreticisi Eve, 10 Milyar Yuan Değerindeki Batarya Projesini Hayata Geçiriyor
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SHENYANG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen lityum-iyon batarya üreticilerinden EVE Enerji Limited Şirketi'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki batarya üretim üssünün temel atma töreni gerçekleştirildi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Yu Yetong/Xinhua)
SHENYANG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen lityum-iyon batarya üreticilerinden EVE Enerji Limited Şirketi'nin ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki batarya üretim üssünün temel atma töreni gerçekleştirildi, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Yu Yetong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel