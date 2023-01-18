Çinli Bankalar, 2022'de Net Döviz Alımı Bildirdi

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çinli bankalar, 2022'de net döviz alımı ve istikrarlı sınır ötesi sermaye akışı bildirdi.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying Çarşamba günü yaptığı açıklamada bankaların 2022'de 107,3 milyar ABD doları tutarında net döviz alımı kaydettiğini söyledi.

Wang, Çin'in para birimi renminbinin geçen yıl iki yönlü dalgalanma ve güçlü esnekliğiyle genel olarak makul ve denge düzeyinde kararlı kaldığını belirtti.

Cari fazla ve doğrudan yabancı yatırım fazlasının, sınır ötesi sermaye akışlarının istikrarlı kalmasına yardımcı olduğunu hatırlatan Wang, Çin'in cari hesabının, 2023'te dengeli bir seviyede fazla kaydetmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

İdarenin daha önce açıkladığı verilere göre Çin'in döviz rezervleri, 2022 sonu itibariyle 3,1277 trilyon dolayında bulunuyor.