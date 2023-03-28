Çinli Balıkçı Yengeç Kabuklarını Opera Maskelerine Dönüştürüyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Huanghua şehrinin Jijiapu köyünde balıkçılık yapan Du Baohuai'nin çizime ilgisi çocukken başladı.

Du, şimdi atılan yengeç kabuklarının seçilmesi, temizlenmesi ve kurutulması işlemlerini tamamladıktan sonra bu kabukların üzerine resimler çiziyor.

Yengeç kabuğuna çizdiği resimlerin teması genel olarak opera maskeleri olan Du, bugüne kadar 1000'den fazla resim çizdi. Du, yerel halk tarafından "yengeç kabuğu boyama ustası" diye anılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huanghua'dan bildiriyor. (XHTV)