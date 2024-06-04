Çinli Bakan Vang: Gazze'de ateşkes sağlanmalı, Filistin sorunu için iki devletli çözüm önemli

Çinli Bakan Vang: " Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin'in BM'ye üyeliğini destekliyor"