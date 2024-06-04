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Çinli Bakan Vang: Gazze'de ateşkes sağlanmalı, Filistin sorunu için iki devletli çözüm önemli

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Çinli Bakan Vang, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözüm yolunun önemine vurgu yaptı. Çin ve Türkiye'nin, Filistin'in BM'ye üyeliğini desteklediği de ifade edildi.

Çinli Bakan Vang: " Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin'in BM'ye üyeliğini destekliyor"

Kaynak: AA / Güncel

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