Çinli Bakan: Emlak Sektörünün İstikrarlı Şekilde Toparlanmasını Teşvik Edeceğiz

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in bu yıl, emlak piyasasının toparlanması ve istikrarlı gelişimini desteklemek için çalışacağını söyledi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'nun Jiangdong Yeni Bölgesi'ndeki bir yerleşim biriminin inşaat alanı görünüyor, 2 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in bu yıl, emlak piyasasının toparlanması ve istikrarlı gelişimini desteklemek için çalışacağını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Ni Hong, emlak piyasasına olan güveni artırmak, riskleri bertaraf etmek ve sektörü 2023'te yüksek kaliteli bir kalkınmaya doğru yönlendirmek için çaba göstereceklerini taahhüt etti.

Ni, Aralık ayında yapılan ve koşulları belirleyici nitelikteki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda verilen talimat uyarınca, bakanlığın iç talebi genişletmeye ve önemli ekonomik ve finansal riskleri etkili bir şekilde önleyip etkisiz hale getirmeye çalışacağını söyledi.

Ni, halkın temel barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının ve barınma koşullarının iyileştirilmesinin bu yılın en önemli görevlerinden olduğunu kaydetti.

İlk kez ev alacaklara desteğin artırılacağını belirten bakan, bu grup için peşinat ve ipotek oranlarını uygun şekilde düşürme taahhüdünde bulundu. Ni, birden fazla çocuğu olan ailelerin de politika desteğinden yararlanacağını söyledi.

"Konut spekülasyon için değil, içinde yaşamak içindir" ilkesini yineleyen Ni, piyasaya güveni artırmak için şehre özgü konut politikaları ile hedefe yönelik bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Bakana göre, önceden satılan konutların zamanında teslim edilmesini sağlama konusunda şehir yönetimleri ana sorumluluğu üstlenmeli, projeye özel planlar hazırlamalı ve ilgili ev alıcılarını rahatlatmak için destekleyici politikalar uygulamalı.

Ni ayrıca ülkedeki gayrimenkul müteahhitlerinin karşı karşıya olduğu riskleri çözmenin önemini de vurguladı.

Bakan, "Emlak piyasasının sağlıklı gelişimi, ekonominin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi ile ilgili olduğundan, sektördeki risklerin önlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi en önemli konu" dedi.

Ni, Çin'in sektördeki makul finansman talebini karşılamaya odaklanarak konut işletmeleri arasındaki sermaye zinciri kırılma riskini ele almak için sağlam bir yaklaşım izleyeceğini söyledi.