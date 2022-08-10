Haber : Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak

 - Güncelleme:
Çinli Baidu Firması İki Şehirde Sürücüsüz Taksi Çalıştıracak

WUHAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Baidu, Wuhan ve Chongqing şehirlerinde halka açık yollarda ticari olarak tamamen sürücüsüz taksi çalıştırmak için izin aldı.

WUHAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Baidu, Wuhan ve Chongqing şehirlerinde halka açık yollarda ticari olarak tamamen sürücüsüz taksi çalıştırmak için izin aldı. Baidu, iki şehrin bazı bölgelerinde, şirketin otonom araç çağırma platformu Apollo Go aracılığıyla, sürücüsüz ticari taksi olan robotaksi hizmetini sunacak. Baidu, yolcuların güvenliğini sağlamak için yedekli izleme ve paralel sürüş uygulayacağını söyledi. Baidu, Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen gibi çeşitli Çin şehirlerinde Apollo Go üzerinde pilot hizmet başlatmış durumda. Son yıllarda Çin, kendi kendine sürüş teknolojisinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini teşvik etmek için bir dizi politika geliştirmişti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title