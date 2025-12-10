Albüm: Çin'in Uzay İstasyonundaki Shenzhou-21 Astronotları İlk Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda görev yapan Shenzhou-21 mürettebatı salı günü ilk araç dışı faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang, uzay istasyonunun robot kolu ve Dünya'daki bir ekibin desteğiyle yaklaşık 8 saat süren çalışmayı Beijing saatiyle 18.45'te tamamladı.

Wu Fei, bugüne kadar araç dışı görev gerçekleştiren en genç Çinli astronot oldu.