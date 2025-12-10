Haberler

Albüm: Çin'in Uzay İstasyonundaki Shenzhou-21 Astronotları İlk Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı
Güncelleme:
Çin'in Shenzhou-21 mürettebatı, uzay istasyonunda ilk araç dışı faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdi. Astronot Wu Fei, bu görevde en genç Çinli astronot olarak bir başarıya imza attı.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda görev yapan Shenzhou-21 mürettebatı salı günü ilk araç dışı faaliyetlerini başarıyla tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang, uzay istasyonunun robot kolu ve Dünya'daki bir ekibin desteğiyle yaklaşık 8 saat süren çalışmayı Beijing saatiyle 18.45'te tamamladı.

Wu Fei, bugüne kadar araç dışı görev gerçekleştiren en genç Çinli astronot oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
