Çinli Astronotlar Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülünden Ders Verdi

Beijing Havacılık Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsünde, üç Çinli astronot, Chen Dong (Ortada), Liu Yang (Sağda) ve Cai Xuzhe'nin uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye girdikten sonra verdikleri selam görülüyor, 5 Haziran 2022.

Beijing Havacılık Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsünde, üç Çinli astronot, Chen Dong (Ortada), Liu Yang (Sağda) ve Cai Xuzhe'nin uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye girdikten sonra verdikleri selam görülüyor, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonundaki Shenzhou-14 misyonunun mürettebat üyeleri Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe tarafından Dünya'daki öğrencilere Çarşamba öğleden sonra canlı yayında üçüncü ders verildi.

Esas derslik, Çin Bilimler Akademisi'nin, Uzay Kullanımı için Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'nde yer alıyor. Sınıfa ayrıca Çin'deki diğer üç derslikten öğrenciler de katılıyor.

Bu, Wentian laboratuvar modülünden verilen ilk bilim dersi. "Tiangong Sınıfı" serisinin önceki iki dersi, Shenzhou-13 ekibi tarafından istasyonun çekirdek modülü Tianhe'den verilmişti.