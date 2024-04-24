Çinli Astronotlar Shenzhou-18 Uzay Uçuşu Görevi İçin Basının Karşısına Çıktı
Çinli üç astronot, Shenzhou-18 uzay uçuşu görevi öncesinde basının karşısına çıktı. Uzay aracının fırlatılacağı tarih ve saat de duyuruldu.
JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Yaklaşan Shenzhou-18 uzay uçuşu görevinin Çinli üç astronotu Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu, Çarşamba günü basının karşısına çıktı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini duyurmuştu.