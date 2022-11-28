Çinli Astronotlar Shenzhou-15 Görevi İçin Nasıl Eğitim Aldı? Güncel Haberler Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de fırlatılacak. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de fırlatılacak. Uzay aracı, Shenzhou-15 uzay uçuşu görevini yürütmek için üç astronotu - Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu - taşıyacak. CMSA Direktör Yardımcısı Ji Qiming, düzenlediği basın toplantısında misyonda Fei'nin komutan olacağını söyledi. Mürettebat yaklaşık altı ay yörüngede kalacak. Astronotların göreve nasıl hazırlandıklarına birlikte bakalım. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Jiuquan kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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