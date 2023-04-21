Çinli Astronotlar, Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkelerinden Gençlerle Sohbet Etti

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-15 astronotları, Çin, Hindistan ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün (SCO) diğer üye ülkelerinden gençlerle çevrimiçi video sohbeti gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-15 astronotları, Çin, Hindistan ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün (SCO) diğer üye ülkelerinden gençlerle çevrimiçi video sohbeti gerçekleştirdi.

Perşembe günü gerçekleştirilen sohbette farklı ülkelerden gençler, Shenzhou-15 mürettebatına yemek, boş zaman etkinlikleri ve uzay istasyonundaki ağırlıksız ortamla nasıl başa çıktıkları gibi çeşitli konularda sorular sordu.

Shenzhou-14 mürettebatından Cai Xuzhe de Beijing ana merkezden etkinliğe katılarak Çin'in uzay keşfi konusunda bilgi paylaştı.

Astronotlar, uzay çalışmalarına ilgi duyan gençleri kapsamlı ve zengin bilgi ve beceri sahibi olmaya teşvik etti.

Cai, "Bu etkinliğin uzay aşkının tohumlarını ekmesini umuyorum" diye konuştu.