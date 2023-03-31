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Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya Çıkardı

Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya Çıkardı

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GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.

Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya ÇıkardıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığındaki kazı sahasının hava fotoğrafı, 30 Mart 2023.(Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.

Büyük ölçekli mezarlık, Çin'in güneybatısındaki eski etnik azınlıkların yaşamına, ticaretine ve inancına ışık tutuyor.

Dasongshan mezarlığı Çin'in 2022 yılındaki en iyi 10 arkeolojik keşfi arasında yer alıyor.

Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya ÇıkardıBu birleştirilmiş fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahasından çıkarılan çömlekler görülüyor, 30 Mart 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya ÇıkardıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahasından çıkarılan süs eşyaları, 30 Mart 2023.(Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya ÇıkardıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahası, 30 Mart 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya ÇıkardıÇin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'nde yer alan Dasongshan mezarlığı kazı sahası, 30 Mart 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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