Çinli Arkeologlar Dasongshan Mezarlığında 4.000'den Fazla Kalıntı Ortaya Çıkardı

GUİYANG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'de arkeologlar Guizhou eyaletinde yer alan Dasongshan mezarlığındaki 2.192 mezardan, çoğunluğu ev ve süs eşyaları olmak üzere 4.000'den fazla parça veya set kalıntı ortaya çıkardı.