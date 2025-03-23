Çinli Araştırmacılardan Çay Bitkilerinin Genetik Özellikleri Üzerine Önemli Araştırma

FUZHOU, 23 Mart (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, çay bitkilerindeki tarımsal ve metabolik temel özelliklerin genetik zeminini ortaya çıkararak gelecekte uygun niteliklere sahip çay çeşitlerinin ıslahına imkan veren bir araştırma gerçekleştirdi.

Nature Genetics dergisinde yayımlanan makalede Çin'deki birçok tarım bilimi akademisinden bilim insanlarının 5 yıl boyunca yürüttüğü araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırma, eski çay bitkilerinin genetik çeşitliliği ve evcilleştirme sürecini ortaya koyarak, çayın kökeni olarak ülkenin güneybatı bölgesinin oynadığı önemli rolü ortaya koydu.

Araştırma ekibi, dünya genelinde 14 büyük çay üreticisi ülkeden 1.325 çay ağacı gen kaynağı topladı. Genom çalışmalarını baz alan araştırmacılar, yaprak şekli ve metabolit özelliklerini inceleyerek, tarımsal ve lezzet özellikleriyle ilişkili gen adaylarını belirledi.

Makalenin yazışmadan sorumlu yazarlarından Chen Changsong, örneklerin derinlemesine tüm genom yeniden dizilimi yoluyla kapsamlı bir genetik varyasyon haritası oluşturulduğunu belirtti.

Çalışmada çay özelliklerinde avantaj sağlayan genler ve zararlı mutasyon lokusları da tanımlandı. Bu bulgular, gelecekte daha lezzetli, daha dirençli ve daha geniş adaptasyon kabiliyetine sahip yeni çay çeşitlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Böylece, çay endüstrisinin sürdürülebilir gelişimi için güçlü bir bilimsel ve teknolojik temel sağlanmış olacak.