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Çinli Araştırmacılar, Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip 3D Baskılı Lityum Metal Pil Geliştirdi

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Çinli Araştırmacılar, Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip 3D Baskılı Lityum Metal Pil Geliştirdi

Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'ne bağlı Tangshan'daki bir lityum pil fabrikasındaki üretim hattında çalışan bir işçi, 29 Kasım 2020.

Çinli Araştırmacılar, Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip 3D Baskılı Lityum Metal Pil Geliştirdi

Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'ne bağlı Tangshan'daki bir lityum pil fabrikasındaki üretim hattında çalışan bir işçi, 29 Kasım 2020. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, yakın zamanda 3D baskı teknolojisi ile geliştirdikleri yeni bir lityum metal pil türü ile pilin ömrünü ve enerji yoğunluğunu önemli ölçüde iyileştirdiler.

Lityum metal pilin, potansiyel yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle yeni nesil yüksek enerjili pil olması bekleniyor. Ancak yeni pilin lityum dendrit büyümesi ve düşük Coulomb verimliliği gibi açmazlara sahip olması, zayıf çevrimlenebilirlik ve düşük enerji yoğunluğuna neden olarak, uygulamalarını sınırlandırıyor.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nden araştırmacılar, lityum metalin katot olarak biriktirilmesi için titanyum karbür bazlı iskeleler yapmak amacıyla 3D baskı teknolojisini kullanıyor ve bu da santimetrekare başına 30 miliamper saat seviyesinde olağanüstü bir alan kapasitesi ve lityum dendrit üretmeden 4.800 saatten fazla kullanım ömrü döngüsü sağlıyor.

3D baskılı anot, kütle yüklemesi santimetre kare başına 171 mg'a ulaşan gözenekli lityum demir fosfat (LiFePO4) kafeslerle yapıldı ve pilin elektrokimyasal performansını etkili bir şekilde iyileştirdi.

Çalışmaya göre, bu teknik yol, uzun ömürlü ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip piller geliştirmek için uygun bir strateji sunuyor.

Çalışma, Energy Storage Materials dergisinde yayınlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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