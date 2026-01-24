Albüm: Çinli Araştırmacılar Ferroelektrik Malzemeler Alanında Önemli Bir Atılıma İmza Attı

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, bilgi depolama yoğunluğunu önemli ölçüde artırma potansiyeli taşıyan ferroelektrik malzemeler alanında önemli bir atılıma imza attı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü'nün araştırma ekibi, florit yapılı bir ferroelektrik malzeme içinde tek boyutlu yüklü bölgecik duvarlarını başarıyla tespit etti.

Araştırmacılar, bu bölgecik duvarlarının hem kalınlığının hem de genişliğinin, insan saçının çapının yüz binde biri boyutunda olduğu belirtilirken, söz konusu keşfin yeni nesil ultra yüksek yoğunluklu cihazların geliştirilmesine bilimsel bir temel sağlayacağı vurgulandı.

Araştırmacıların bulguları cuma günü Science dergisinde yayımlandı.