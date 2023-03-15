Çinli Araştırmacılar Giyilebilir, Akıllı Yapay Boğaz Geliştirdi

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, insan sesine ve seslendirmeyle ilgili hareketlere duyarlı, grafen bazlı, akıllı, giyilebilir yapay boğaz geliştirdi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, insan sesine ve seslendirmeyle ilgili hareketlere duyarlı, grafen bazlı, akıllı, giyilebilir yapay boğaz geliştirdi.

Akustik sinyallerin ve mekanik hareketlerin karma kiplerini algılayabilen yapay boğaz, bu sayede gürültüye karşı dirençli kalırken düşük bir temel frekansa sahip sinyalleri tespit edebiliyor.

Araştırmada karma kipli yapay boğazın, temel konuşma ögelerini (ses birimleri, tonlar ve sözcükler) yüzde 99'luk bir doğruluk oranıyla algılayabildiği ortaya kondu.

Yapay boğaz, larenjektomi geçirmiş bir hastanın belli belirsiz konuştuğu gündelik sözcükleri, grup yapay zeka modeli sayesinde yüzde 90'ı aşan bir doğrulukla tanıyabiliyor. Bu sözcüklerden oluşan içerik, yapay boğazla konuşmaya çevrilip seslendiriliyor ve böylece hastanın seslendirme becerisi rehabilite ediliyor.

Araştırma ekibi, ses kalitesi, ses kuvveti ve ses çeşitliliği gibi çeşitli alanlarda optimizasyona yönelik geniş bir alanın bulunduğu söyledi.

Tsinghua Üniversitesi ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, Nature Machine Intelligence dergisinde yayımlandı.