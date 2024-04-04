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Çinli Araştırmacılar Beyin Ölümü Gerçekleşmiş Kişiye Genetiği Düzenlenmiş Domuz Böbreği Nakletti

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Xİ'AN, 4 Nisan (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye genetiği düzenlenmiş domuz böbreğini başarıyla naklettiklerini ve böbreğin 9 gündür çalıştığını duyurdu. Böylece, geçtiğimiz ay beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye genetiği değiştirilmiş bir domuz karaciğerinin nakledilmesinin ardından yeni bir atılım daha gerçekleştirilmiş oldu.

Böbrek nakli Çin Bilimler Akademisi'nden akademisyen Dou Kefeng kılavuzluğunda yapılırken, ameliyat 25 Mart'ta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi Xijing Hastanesi doktorlarından Qin Weijun liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

Qin, cerrahi ekibin 6 saat 15 dakika süren operasyonda, genetiği değiştirilmiş domuz böbreğini beyin ölümü gerçekleşen alıcının sağ iliak fossa bölgesine naklettiğini belirtti.

Çeşitli akademik ve etik kurullar tarafından müzakere edilip onaylanan cerrahi plan, ilgili ulusal yönetmeliklere sıkı sıkıya riayet edilerek yürütüldü. Hastanın ailesi de tıbbi ilerlemeye katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya onay verdi.

Qin, gen düzenleme teknolojisi ile immünolojinin son yıllarda derinlemesine gelişmesiyle, bir başka canlıdan insana organ nakline ilişkin araştırmaların önemli ölçüde ilerlediğini ve bunun nakil için organ bulma sıkıntısını çözecek etkin bir yol olabileceğini söyledi.

10 Mart'ta aynı hastanede, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye genetiği değiştirilmiş bir domuz karaciğeri başarıyla nakledilmişti. Karaciğer, alıcının ailesinin dileği üzerine çalışmanın sonlandırılmasından önceki 10 gün boyunca işlevini sürdürmüştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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