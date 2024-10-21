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Çinli Araştırmacılar Ay Tuğlası Üretti

Çinli Araştırmacılar Ay Tuğlası Üretti
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Çinli bilim insanları, Ay toprağı ile benzer bileşime sahip malzemelerden inşa edilen tuğlalar üretti. Bu tuğlaların gelecekte Ay'da kurulacak bir üssün inşasında kullanılacağı bekleniyor. Araştırmacılar, mekanik ve termal performansları test etmek için tuğlaları uzay aracına gönderecekler.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar Ay toprağı ile benzer bileşime sahip bir malzemeyi kullanarak tuğla üretmeyi başardı. Bu tuğlaların gelecekte Ay'da kurulacak bir üssün inşasında kullanılması bekleniyor.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kısa süre önce Xinhua'ya gönderdiği videoda Ding Lieyun'un önderliğindeki bir araştırma ekibinin, Ay toprağına benzeyen bir maddeden, standart kırmızı tuğlalardan ve beton tuğlalardan üç kattan daha fazla sağlam "Ay tuğlaları" ürettiği görülüyor.

Katmanlı imalat teknolojisini kullanarak başka bir inşaat seçeneği de geliştiren araştırmacılar, Ay toprağı kullanarak ev inşa etmek için üç boyutlu yazıcı robot icat etti.

Çin'in merkezi televizyonuna göre söz konusu Ay tuğlaları, mekanik ve termal performanslarının ve kozmik radyasyona dayanma yeteneklerinin doğrulanması için Tianzhou-8 kargo uzay aracıyla Çin'in uzay istasyonuna gönderilecek. İlk Ay tuğlasının 2025 sonu gibi Dünya'ya geri getirilmesi bekleniyor.

Salı günü uzay bilimlerine yönelik bir ulusal orta ve uzun vadeli kalkınma programı açıklayan Çin, ülkede uzay bilimlerinin 2050'ye kadarki gelişimine ilişkin bir yol haritası belirledi. Çin'in başını çektiği uluslararası ay araştırma istasyonu, programın 2028 ile 2035 yıllarını kapsayan ikinci aşaması sırasında inşa edilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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