Çinli Araştırmacılar Ahtapottan Esinlenen Esnek Robotik Kol Tasarladı

Çinli bir araştırma ekibi, kapalı alanlarda ve su altında nesneleri algılayıp yönlendirebilen, ahtapottan esinlenilen esnek bir robotik kol tasarladı. Kolun vakum özelliği sayesinde gözleri bağlı insan operatörler, çeşitli nesneleri tutup alabiliyor. Bu robotik prototip, tıbbi yardımcı robotlar, deniz yatağı keşif robotları ve biyonik dış uzuvlar gibi alanlarda kullanılabilecek yeni olasılıklar sunuyor.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi bilinmeyen ortamları keşfetmek amacıyla, kapalı alanlarda ve su altında nesneleri algılayıp yönlendirebilen, ahtapottan esinlenilen esnek bir robotik kol tasarladı.

Science Robotics dergisinin son sayısında yayımlanan araştırmaya göre, gözleri bağlı insan operatörler, çeşitli nesneleri tutup almak için robot kolun vakum özelliğini kullandı. Tek parmaklı bir eldiven aracılığıyla alınan nesneler arasında oyuncak bir köpekbalığı ve pürüzsüz bir metal top bulunuyordu.

Beihang Üniversitesi'nden Wen Li liderliğindeki araştırma ekibi icadı yaparken, avını hassas vantuzlarıyla yakalamak için yumuşak kollarını kendine has "bükülme yayılma" hareketiyle oynatan ahtapottan esinlendi.

Böylesi basit bir strateji, birkaç girdiyle kontrol edilebilen robotik kavrama için model olarak kullanılabildiği gibi, algılama yeteneklerine sahip oldukça esnek bir kol için de kullanılabilir.

Wen'in ekibi, kolun şekil değiştirebilme özelliklerini koruyarak, elektronik ve devreleri robota entegre etti. Araştırmacılar, havayla çalışan 16 işletici ile çoklu hareket serbestliği derecelerine sahip, elektronik entegreli esnek yumuşak ahtapot kolunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, kullanıcının parmağına bağlanan iki set duyusal vantuz içeren yumuşak kol, biyolojik muadiline benzer şekilde, orijinal kol uzunluğunun 1,5 katına kadar mesafede uzanma-kavrama-geri çekilme hareketi yapabiliyor.

Wen, "Bu robotik prototip; tıbbi yardımcı robotlar, deniz yatağı keşif robotları ve biyonik dış uzuvlar da dahil olmak üzere esnek robotların gelecekteki etkin kullanımı için yeni olasılıklar ve gelişim fikirleri sunuyor" dedi.